Іноземним військовим продовжили строк оформлення посвідки на проживання в Україні
- Строк оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземних військових збільшили із шести місяців до року.
- Відповідний закон ухвалила сьогодні Верховна Рада, його підтримали 282 нардепи.
Верховна Рада у вівторок, 27 жовтня, ухвалила закон, який продовжує із шести місяців до одного року строк звернення за посвідкою на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в Україні.
Іноземним військовим продовжили строк оформлення посвідки
За законопроєкт №16094 Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав перебування в Україні військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства проголосували 282 народні депутати, йдеться у повідомленні Верховної Ради.
Як зазначили в Міністерстві оборони, зміни мають допомогти військовослужбовцям, які через базову підготовку та виконання бойових завдань не завжди можуть вчасно звернутися до міграційної служби.
– Рік замість шести місяців для звернення за посвідкою для тих, хто уклав контракт до травня 2026 року, – йдеться у повідомленні.
Закон також передбачає такі зміни:
- нові контрактники матимуть право законно перебувати в Україні з моменту підписання контракту до оформлення посвідки, але не більш як три місяці;
- військовослужбовці, які підписали контракт після 10 травня 2026 року та не подали вчасно документи на посвідку, зможуть залишатися в Україні на законних підставах до 10 травня 2027 року, щоб оформити документ;
- військові, які завершили службу, не отримавши посвідки, матимуть три місяці для врегулювання свого правового статусу в Україні.
Нові правила стосуються іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.
Закон передано на підпис президенту України. Він набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.
Нагадаємо, у липні Кабмін затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно бажають долучитися до захисту України.
Уряд затвердив порядок організації логістики для іноземних добровольців – від прибуття в Україну до підписання контракту на військову службу.