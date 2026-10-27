Верховна Рада у вівторок, 27 жовтня, ухвалила закон, який продовжує із шести місяців до одного року строк звернення за посвідкою на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в Україні.

Іноземним військовим продовжили строк оформлення посвідки

За законопроєкт №16094 Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав перебування в Україні військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства проголосували 282 народні депутати, йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Як зазначили в Міністерстві оборони, зміни мають допомогти військовослужбовцям, які через базову підготовку та виконання бойових завдань не завжди можуть вчасно звернутися до міграційної служби.

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– Рік замість шести місяців для звернення за посвідкою для тих, хто уклав контракт до травня 2026 року, – йдеться у повідомленні.

Закон також передбачає такі зміни:

нові контрактники матимуть право законно перебувати в Україні з моменту підписання контракту до оформлення посвідки, але не більш як три місяці;

військовослужбовці, які підписали контракт після 10 травня 2026 року та не подали вчасно документи на посвідку, зможуть залишатися в Україні на законних підставах до 10 травня 2027 року, щоб оформити документ;

військові, які завершили службу, не отримавши посвідки, матимуть три місяці для врегулювання свого правового статусу в Україні.

Нові правила стосуються іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.

Закон передано на підпис президенту України. Він набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Нагадаємо, у липні Кабмін затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно бажають долучитися до захисту України.

Уряд затвердив порядок організації логістики для іноземних добровольців – від прибуття в Україну до підписання контракту на військову службу.

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