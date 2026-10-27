Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 385 дронів-камікадзе та здійснив 2 007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 27 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.