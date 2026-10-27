Хмельницький розташований у західній частині України, де наприкінці жовтня вже відчутне осіннє похолодання. За прогнозом Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, 27 жовтня в місті вночі +6…+8 °C, а вдень +11…+13 °C.

Факти ICTV розповідають, коли увімкнуть опалення у Хмельницькому, з якої дати почнуть подавати тепло до житлових будинків і які правила визначають початок опалювального періоду.

Хмельницький: коли увімкнуть опалення у місті

Через зниження середньодобової температури та прогнозоване подальше похолодання міський голова Олександр Симчишин підписав розпорядження про початок опалювального сезону у Хмельницькому 2026-2027.

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Згідно з розпорядженням міського голови № 275-р від 27 жовтня 2026 року, опалення у Хмельницькому почнуть вмикати поетапно з 28 жовтня. Рішення стосується житлових будинків та інших споживачів.

Департамент інфраструктури міста та комунальне підприємство Хмельницьктеплокомуненерго мають організувати запуск систем опалення. На період увімкнення котелень і теплових мереж передбачена цілодобова робота обслуговуючого персоналу.

Підприємствам та організаціям, на балансі яких перебуває житловий фонд, також рекомендували поетапно підключати опалення в будинках і забезпечити цілодобове чергування працівників на час запуску систем.

Коли починається опалювальний сезон у Хмельницькому 2026: що передбачають правила

Розпорядження міського голови посилається, зокрема, на Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені спільним наказом № 620/378, та Правила надання послуги з постачання теплової енергії, затверджені постановою Кабміну № 830.

Відповідно до пункту 8 Правил, затверджених постановою № 830, опалювальний період починається не пізніше, ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8 °C або нижче. Завершують його не раніше, ніж коли протягом трьох діб цей показник перевищує +8 °C.

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