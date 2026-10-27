Перша леді США Меланія Трамп у вівторок, 27 жовтня, повідомила про розширення зони локального припинення вогню між Україною та Росією за межі міста Олешки. Це рішення має забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів.

Про це Меланія Трамп написала в мережі X.

Зону припинення вогню розширено за межі Олешок

– Терміни перенесли на два дні раніше від запланованого графіка, щоб захистити цивільне населення та сприяти доставці критично важливої гуманітарної допомоги, – написала перша леді США.

За словами Меланії Трамп, географію зони припинення вогню розширили за межі Олешок у Херсонській області, аби гуманітарні конвої могли безпечно пересуватися.

Зараз дивляться

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 у вівторок, 27 жовтня, Україна та РФ повністю дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях.

Режим припинення вогню запровадили о 03:00 за київським часом. Він діятиме до 22:59 1 листопада. Станом на зазначений час порушень перемир’я з боку України та Росії не зафіксували.

Гуманітарну операцію проводять у співпраці з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Координацію та безпосереднє посередництво забезпечує перша леді США Меланія Трамп.

23 жовтня Білий дім повідомив про домовленість України та Росії щодо тимчасового припинення вогню в Олешках Херсонської області.

Перемир’я має дати змогу доставити гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів через спеціально визначений безпечний коридор.

17 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Олешках залишаються близько 1 700 людей. Їм не вистачає їжі та ліків, безпечного маршруту для евакуації немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.