У ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 280 безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, Гербера і Пародія. Серед запущених дронів 69 були реактивними.

Нічна атака на Україну 27 жовтня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ракети ворог випустив із Брянської області РФ, а безпілотники запускали з Орла, Міллерового, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Основним напрямком російської атаки став Київ.

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До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 257 повітряних цілей: дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 безпілотників типу Shahed, серед яких 56 реактивних, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 25 локаціях. Ще у 16 місцях впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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