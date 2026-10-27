Сили оборони 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня завдали ударів по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських військ, місцях зосередження озброєння, військової техніки та особового складу на ТОТ Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил у вівторок, 27 жовтня.

ЗСУ уразили склади боєприпасів та живу силу росіян

Українські військові уразили склади боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Дякове на Луганщині та Огороднього в Донецькій області.

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Крім того, під удар потрапило місце зосередження озброєння і військової техніки окупантів поблизу Красногорівки на Донеччині.

Склади матеріально-технічних засобів російських військ уражено в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове Луганської області.

Збройні сили також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника поблизу Лагідного та Антрацита на Луганщині й у районі Новопетрівки Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що знищення боєприпасів послаблює вогневі можливості російських військ на фронті, а ліквідація запасів матеріально-технічних засобів ускладнює забезпечення підрозділів противника.

– Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 400 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу армії РФ становлять близько 1 581 840 військових.

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