У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області 27 жовтня розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців.

Про це повідомив Кирило Буданов.

Гуманітарна місія в Олешках: що відомо

Кирило Буданов повідомив, що 27 жовтня в Олешках розпочалася важлива гуманітарна місія, мета якої — порятунок українців, що залишаються в тимчасово окупованому місті.

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За його словами, у районі проведення операції оголосили двостороннє припинення вогню.

Буданов наголосив, що головним пріоритетом є безпека людей, яких планують врятувати, а також усіх учасників гуманітарної місії.

— Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно, — зазначив він.

Він також повідомив, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце проведення операції та відповідатиме за координацію процесу.

За словами Буданова, вони з омбудсменом перебувають у постійній взаємодії.

— Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції, — додав він.

Як повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль у коментарі Суспільному, станом на 09:00 27 жовтня російські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії.

За його словами, обидві сторони домовилися про припинення вогню для проведення гуманітарної операції. Українські військові продовжують контролювати ситуацію.

— Морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці. У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість, — зазначив Дрогаль.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів, що ініціатива запровадити кількаденний режим тиші в районі Олешок надійшла від американської сторони.

За його словами, до міста мають прибути гуманітарні місії за участю представників України, США та Росії.

Для проведення евакуації необхідно не лише припинити вогонь, а й забезпечити безпечний проїзд дорогами, зокрема перевірити їх на наявність мін.

Зеленський повідомляв, що доручив Дмитру Лубінцю опрацювати питання гуманітарної операції. Також можливі сценарії евакуації обговорювали зі Службою безпеки України та військовими.

Водночас він застерігав, що Росія може спробувати використати гуманітарну операцію у пропагандистських цілях, зокрема організувати виїзд людей у напрямку РФ і представити це як їхній добровільний вибір.

Фото: Дмитро Лубінець

Джерело : Суспільне

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