Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 400 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 27 жовтня 2026

особового складу — близько 1 581 840 (+1 400) осіб,

танків — 12 448,

бойових броньованих машин — 25 609,

артилерійських систем — 51 653 (+21),

РСЗВ — 2 241 (+2),

засобів ППО — 1 727 (+1),

літаків — 449,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 025 (+7),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 584 252 (+1 794),

крилатих ракет — 5 138,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 167 472 (+232),

спеціальної техніки — 4 859 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

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