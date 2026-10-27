Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 27 жовтня: ЗСУ знищили 1 400 окупантів та понад 1,7 тис. дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 400 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 27 жовтня 2026
- особового складу — близько 1 581 840 (+1 400) осіб,
- танків — 12 448,
- бойових броньованих машин — 25 609,
- артилерійських систем — 51 653 (+21),
- РСЗВ — 2 241 (+2),
- засобів ППО — 1 727 (+1),
- літаків — 449,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 025 (+7),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 584 252 (+1 794),
- крилатих ракет — 5 138,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 167 472 (+232),
- спеціальної техніки — 4 859 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.