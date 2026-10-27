Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 400 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 27 жовтня 2026

  • особового складу — близько 1 581 840 (+1 400) осіб,
  • танків — 12 448,
  • бойових броньованих машин — 25 609,
  • артилерійських систем — 51 653 (+21),
  • РСЗВ — 2 241 (+2),
  • засобів ППО — 1 727 (+1),
  • літаків — 449,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 025 (+7),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 584 252 (+1 794),
  • крилатих ракет — 5 138,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 167 472 (+232),
  • спеціальної техніки — 4 859 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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