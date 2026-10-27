Позиції України на фронті цьогоріч залишаються найсильнішими за тривалий час повномасштабної війни. Проте ситуацію ускладнюють затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет для систем Patriot.

Про це заявив у вечірньому зверненні 27 жовтня президент Володимир Зеленський.

Україні бракує ракет для Patriot

Глава держави наголосив, що через брак ракет для Patriot Україні складно протидіяти російським балістичним атакам.

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За його словами, лише за два тижні Росія застосувала понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області.

– Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України, зокрема, це стосується наших Петріотів та інших засобів протиповітряної оборони, то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично в значно кращій позиції, – зазначив Зеленський.

Він подякував партнерам, які вчасно надають допомогу, але звернув увагу на затримки з постачанням озброєння.

– На жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні – і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони, – наголосив глава держави.

Президент закликав партнерів, передусім США, сприяти постачанню ракет для Patriot. За його словами, від американської сторони значною мірою залежить забезпечення України цими системами протиповітряної оборони.

Росія атакує логістику та інфраструктуру

Зеленський розповів про російські удари по Києву, зокрема по території кампусу Київського торговельно-економічного університету та парку Кіото.

Внаслідок атак пошкоджень зазнали будинки, станція та лінії метро. Російські війська також били по Південному мосту, який є важливою транспортною артерією столиці.

За словами президента, російська ескалація проти української логістики та життя в містах триває вже не перший тиждень. Під ударами опиняються Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Харків, Суми та Херсон.

– Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. Завдання дуже складне. На жаль, є і жертви, – зауважив глава держави.

Він наголосив на важливості міжнародної реакції на російські атаки та закликав партнерів забезпечити необхідні рішення для посилення української ППО.

Операція Велес на Куп’янському напрямку

Президент розповів про операцію Велес, яку проводить бригада Хартія на Куп’янському напрямку. За його словами, українські військові використали проти російських окупантів їхню ж тактику застосування підземних газових труб для просування повз українські позиції.

Зеленський назвав операцію продуманою та технологічною і відзначив її успішність.

Він нагадав про дві інші українські операції цього року. Під час першої, яку проводили Десантно-штурмові війська, вдалося звільнити понад 800 квадратних кілометрів території.

Друга операція, Вівальді, відбулася на Донеччині. За словами президента, українські військові звільнили понад 200 квадратних кілометрів.

– Третя операція – Велес від Хартії, яка посилює наші позиції і демонструє росіянам, що й під Куп’янськом у них немає результату, який їм визначило їх політичне керівництво, – сказав Зеленський.

Тристоронні переговори в листопаді

Президент також повідомив про координацію з європейськими партнерами щодо нових пакетів підтримки та дипломатичних контактів.

За його словами, на листопад очікується тристоронній формат переговорів за участю представників України, США та Росії. Зеленський наголосив, що Європа має бути залучена до дипломатичного процесу та брати участь у рішеннях.

– Україна завжди наполягає, що Європа має бути присутньою, має бути учасницею рішень. І причому це стосується всіх у Європі. І щоб ніхто не був за бортом процесів, – заявив глава держави.

Він додав, що найближчими тижнями Україна планує нові контакти із сильними європейськими країнами.

Також Зеленський повідомив, що сьогодні спілкувався з лідерами Норвегії та Фінляндії після їхньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Українська сторона продовжить комунікацію зі США.

– Треба захищати життя. Треба наближати мир. Треба так формувати політику щодо Росії, щоб у них виник інтерес до деескалаційних кроків. Без тиску миру не буває. Мир безсилим не приходить, – підсумував президент.

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