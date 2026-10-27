Українські військові здійснили підземну контрнаступальну операцію Велес на Куп’янському напрямку. Угруповання під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія просунулося під землею на понад 15 км у тил російських військ, завдавши відчутних втрат.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Підземна операція Велес на Куп’янському напрямку

Про перебіг та перші результати спецоперації Велес Зеленському особисто доповіли головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командир 2-го корпусу НГУ Хартія Ігор Оболєнський та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

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За словами президента України, на цей час у межах операції досягнуто таких показників:

знищено понад 100 російських окупантів;

взято в полон більше 30 військовослужбовців РФ;

відбулося просування під землею на понад 15 км.

Як зауважив президент, раніше російські окупанти вже намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування крізь українські позиції та виходу на штурми. Однак українські захисники успішно перейняли, модернізували, зробили цю тактику значно більш продуманою і технологічною.

— Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку. Слава Україні, — наголосив Володимир Зеленський.

Підземна операція на Куп’янському напрямку

За словами Зеленського, операція Велес від Хартії посилює позиції України та демонструє росіянам, що під Купʼянськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво.

— Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни. Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України, зокрема, це стосується Patriot та інших засобів протиповітряної оборони, то Україна була би в зовсім іншій позиції та дипломатично — в значно кращій позиції, — сказав він у вечірньому відеозверненні за 27 жовтня.

За даними 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія, підземну контрнаступальну операцію Велес реалізували внаслідок поєднання підземного просування через комунікації із синхронними бойовими діями на поверхні та активним застосуванням ударних безпілотників.

Завдяки комплексній тактиці Силам оборони України вдалося повністю позбавити російські війська можливості проникнути в тил Куп’янська та нейтралізувати загрозу на цій ділянці фронту.

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