Україні, ймовірно, доведеться повернутися до практики світломаскування, якщо Росія почне масово використовувати автономну оптичну навігаційну систему Сусанін на реактивних ударних дронах Герань-5 та інших засобах повітряного нападу.

Про це повідомив радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.

В Україні можуть знову запровадити світломаскування

За словами Бескрестнова, на початку повномасштабного російського вторгнення українці вдавалися до світломаскування переважно через страх і недостатнє розуміння загроз. Однак тепер повернення до таких заходів може бути зумовлене реальною військовою необхідністю.

Зараз дивляться

Фахівець припустив, що в разі масового застосування Росією модуля оптичної навігації Сусанін на безпілотниках Герань-5, інших дронах або ракетах під час нічних атак Україні доведеться переглянути підходи до світломаскування.

Особливу увагу, на його думку, варто приділити освітленню автомобільних доріг та окремих ділянок трас.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що російські війська почали застосовувати модернізовані реактивні безпілотники Герань-5, які отримали оновлену систему навігації та змінену конструкцію фюзеляжу.

За інформацією моніторингового каналу Полковник ГШ, модифікація Герань-5 К5 оснащена оптико-електронною системою DSMAC, яка дає змогу орієнтуватися за еталонними зображеннями земної поверхні. Подібний принцип навігації використовується в російських крилатих ракетах Х-101.

Крім того, модернізована версія безпілотника має вищу швидкість порівняно з Герань-4 та базовою Герань-5. Через це під час польоту такі дрони нерідко помилково ідентифікують як ракети типу Дань-Т.

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