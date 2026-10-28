Люди, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах, мають право на підвищену оплату праці. У 2026 році доплата може становити від 4% до 24% тарифної ставки або посадового окладу. Конкретний розмір залежить від умов роботи та результатів атестації робочого місця.

Кому встановлюють доплату за шкідливі умови праці, як її розраховують та які документи регулюють ці виплати, розбиралися Факти ICTV.

Чи є доплата за шкідливі умови праці в Україні

Як розповіли в Мінекономіки, стаття 100 Кодексу законів про працю України передбачає підвищену оплату за роботу у важких, шкідливих і небезпечних умовах, а також за роботу з підвищеним ризиком для здоров’я.

Зараз дивляться

Проте доплата не нараховується всім працівникам певної професії. Враховують, які саме роботи виконує людина та чи підтверджені шкідливі умови на її робочому місці.

Як пояснює Держпраці у роз’ясненні, опублікованому Федерацією профспілок України, право на доплату визначають за результатами атестації робочих місць. Враховують також галузеві переліки робіт, для яких передбачена підвищена оплата. Доплати встановлюють, якщо шкідливі виробничі фактори неможливо усунути.

Яка доплата за шкідливі умови праці у 2026 році

Розмір доплати залежить від ступеня важкості та шкідливості умов праці.

Важкі та шкідливі умови праці:

4% тарифної ставки або посадового окладу;

8% тарифної ставки або посадового окладу;

12% тарифної ставки або посадового окладу.

Особливо важкі та особливо шкідливі умови праці:

16% тарифної ставки або посадового окладу;

20% тарифної ставки або посадового окладу;

24% тарифної ставки або посадового окладу.

Такі розміри передбачає Типове положення про оцінювання умов праці та застосування галузевих переліків робіт, затверджене постановою №387/22-78. Його застосовують в Україні відповідно до постанови №1545-XII в частині, що не суперечить українському законодавству.

Максимальна доплата у 24% передбачена не для всіх працівників зі шкідливими умовами. Її розмір визначають залежно від результатів атестації та характеру роботи.

Наприклад, якщо посадовий оклад становить 15 000 грн, а доплата 8%, тоді за повністю відпрацьований у відповідних умовах період працівник отримає додатково 1 200 грн. Якщо він працював у таких умовах лише частину робочого часу, доплату розрахують пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Доплата за шкідливі умови праці: кому нараховують

Право на доплату мають працівники, які виконують роботи зі шкідливими або важкими умовами, передбачені відповідними галузевими переліками, а умови на їхніх робочих місцях підтверджені атестацією.

Для цього недостатньо працювати на заводі, у майстерні чи на виробництві. Враховують конкретні виробничі фактори, обладнання, матеріали та характер роботи.

Порядок проведення атестації робочих місць затверджений постановою №442. За загальним правилом атестацію проводять не рідше одного разу на п’ять років. Конкретні строки визначають на підприємстві з урахуванням вимог законодавства.

Під час воєнного стану діють окремі правила. Постанова Кабміну №660 дозволяє в передбачених нею випадках перенести атестацію, строк якої настав під час воєнного стану, на період до шести місяців після його припинення або скасування.

Але таке рішення роботодавець має погодити з профспілкою. На новостворених робочих місцях атестація необхідна для підтвердження права на пільги та компенсації.

Як нараховують доплату за шкідливі умови праці

Доплату нараховують за фактично відпрацьований час у шкідливих умовах. Це передбачає пункт 1.7 Типового положення №387/22-78.

Тому до розрахунку не зараховують час, коли працівник фактично не виконував роботу в таких умовах. Зокрема, йдеться про періоди відпустки, лікарняного, простою або переведення на іншу роботу, яка не передбачає впливу відповідних шкідливих факторів. Також не враховують обідню перерву, якщо працівник може використовувати її на власний розсуд.

Конкретні умови та розміри доплат визначають з урахуванням законодавства, галузевих угод і колективного договору. Також роботодавець може передбачити додаткові гарантії та виплати. Проте це не скасовує обов’язку дотримуватися встановлених законодавством норм.

Які пільги передбачені за шкідливі умови праці

Доплата — не єдина гарантія для працівників, які працюють у шкідливих умовах. Залежно від характеру роботи та законодавчих підстав вони також можуть мати право на:

додаткову оплачувану відпустку;

скорочену тривалість робочого часу;

безоплатне забезпечення молоком або іншими рівноцінними продуктами;

лікувально-профілактичне харчування для відповідних категорій працівників;

пенсію за віком на пільгових умовах, якщо виконані встановлені вимоги.

Ці гарантії не призначають усім працівникам одночасно. Право на кожну з них залежить від конкретної роботи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.