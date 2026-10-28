У Херсоні другий день поспіль контролюють дотримання режиму припинення вогню, який розпочався 27 жовтня. Станом на 12:00 українська та російська сторони повністю виконують досягнуті домовленості.

Режим тиші у Херсоні: що відомо

Омбудсман і керівник переговорної групи з української сторони Дмитро Лубінець повідомив, що його представник Василь Донець поспілкувався з місцевими жителями.

За його словами, мешканці Херсонщини найбільше прагнуть миру та просять продовжувати зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

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Завдяки режиму тиші ситуація в Херсоні помітно змінилася. У місті, яке тривалий час потерпало від постійних російських обстрілів, побільшало людей на вулицях, поступово відновлюється повсякденне життя. Місцеві жителі отримали можливість спокійно гуляти та проводити час просто неба.

Нагадаємо, що режим припинення вогню набув чинності 27 жовтня о 03:00 за київським часом і має тривати до 1 листопада, 22:59.

Домовленості покликані забезпечити проведення гуманітарної місії, яку українська сторона здійснює спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Керівник української переговорної групи запевнив, що оперативно інформуватиме громадськість і журналістів про перебіг гуманітарної місії та виконання домовленостей.

Він також наголосив, що головною метою переговорів і дипломатичних зусиль залишаються збереження людських життів, гарантування безпеки та забезпечення мирного майбутнього.

Фото: Дмитро Лубінець

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