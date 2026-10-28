Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 28 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5942 дрони-камікадзе та здійснив 1563 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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