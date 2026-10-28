На кінець минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5942 дрони-камікадзе та здійснив 1563 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026

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