Конотоп Сумської області п’яту добу залишається без електроенергії після російської атаки. Уряд доручив терміново вжити заходів для забезпечення роботи критичної інфраструктури. В Укренерго обіцяють повернути світло до кінця доби.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у середу, 28 жовтня.

Конотоп – п’яту добу без світла

Сергій Корецький провів розмову з міським головою Конотопа Артемом Семеніхіним, під час якої обговорили ситуацію з електропостачанням у місті.

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– Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності, – зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики та Укренерго терміново з’ясувати обставини ситуації й у найкоротші строки відновити подачу електроенергії.

В Укренерго обіцяють світло до кінця доби

У Конотопі тривають роботи з відновлення електропостачання після російського обстрілу, повідомили в Укренерго.

За очікуваннями енергетиків, до кінця доби електроенергію мають повернути всім споживачам.

– Проте, на першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово, – додали в Укренерго.

У компанії повідомили, що енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи та вживають додаткових заходів, щоб якомога швидше повернути світло жителям міста.

Представники Міністерства енергетики, Укренерго, керівництво Сумської ОВА, міський голова Конотопа та керівництво обленерго спільно координують подальші дії.

– Наслідки обстрілу потребують складних технічних рішень. При цьому є чітке розуміння необхідних кроків, а всі залучені служби зосереджені на їх якнайшвидшому виконанні, – додали в Укренерго.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по Конотопській громаді. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти, школа та приватні житлові будинки.

Унаслідок російського удару в Конотопі пошкоджено навчальні заклади. Важливі об’єкти інфраструктури міста змушені працювати на резервних джерелах живлення.

Міська лікарня продовжує повноцінно функціонувати завдяки генераторам. Воду жителям подають за встановленим графіком.

Для підтримки місцевих жителів у місті відкрили всі Пункти незламності.

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