Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відмовився від пропозиції обійняти посаду посла України у США.

Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

Посада посла в США

За словами президента, на посаду посла в США також розглядали кандидатури колишньої прем’єрки Юлії Свириденко, ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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Щодо Павла Паліси, то в нього є американська освіта; він володіє англійською мови.

— Там треба багато працювати саме щодо військових питань, і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду. Будемо продовжувати консультації щодо цього, — сказав Зеленський.

У листопаді 2024 року командира 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Павла Палісу призначено заступником керівника Офісу президента.

У серпні 2026 року Павло Паліса наголосив, що одночасно виконувати військову та дипломатичну службу не дозволяє законодавство. Він також зауважив, що звільнятися з військової служби суперечить його моральним та життєвим принципам.

3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Сама Стефанішина у соцмережах повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.

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