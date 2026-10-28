На фронт мене: Павло Паліса відмовився від посади посла у США
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відмовився від пропозиції обійняти посаду посла України у США.
Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.
Посада посла в США
За словами президента, на посаду посла в США також розглядали кандидатури колишньої прем’єрки Юлії Свириденко, ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Щодо Павла Паліси, то в нього є американська освіта; він володіє англійською мови.
— Там треба багато працювати саме щодо військових питань, і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду. Будемо продовжувати консультації щодо цього, — сказав Зеленський.
У листопаді 2024 року командира 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Павла Палісу призначено заступником керівника Офісу президента.
У серпні 2026 року Павло Паліса наголосив, що одночасно виконувати військову та дипломатичну службу не дозволяє законодавство. Він також зауважив, що звільнятися з військової служби суперечить його моральним та життєвим принципам.
3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Сама Стефанішина у соцмережах повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.