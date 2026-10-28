РФ атакувала Україну балістикою та 88 дронами: скільки цілей знешкодила ППО
Уночі проти 28 жовтня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 28 жовтня: що відомо
Уночі проти 28 жовтня, починаючи з 18:00 27 жовтня, російські війська атакували Україну балістичною ракетою та ударними безпілотниками.
Під час комбінованої нічної атаки на Україну противник застосував:
- одну балістичну ракету Іскандер-М/С-400 із Таганрога у РФ;
- 88 ударних БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія (38 серед них були реактивними).
Безпілотники запускали з районів Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованого Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 28 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 31 реактивний Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на восьми локаціях. Ще на двох локаціях впали уламки збитих цілей.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.