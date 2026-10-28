Уночі проти 28 жовтня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 жовтня: що відомо

Уночі проти 28 жовтня, починаючи з 18:00 27 жовтня, російські війська атакували Україну балістичною ракетою та ударними безпілотниками.

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Під час комбінованої нічної атаки на Україну противник застосував:

одну балістичну ракету Іскандер-М С-400

88 ударних БпЛА типу Shahed Бандероль

Безпілотники запускали з районів Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованого Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 28 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 31 реактивний Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на восьми локаціях. Ще на двох локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.