На тлі активізації дипломатичних зусиль невідомі особи знову розсилають повідомлення від імені Рустема Умєрова представникам дипломатичного корпусу та міжнародним партнерам України.

Про це повідомив сам Рустем Умєров.

Умєров попередив партнерів про фальшиві повідомлення від його імені

За словами Умєрова, зловмисники надсилають повідомлення від його імені представникам різних країн, намагаючись встановити контакт та отримати інформацію про співпрацю України з партнерами й перебіг міжнародних переговорів.

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Він закликав дипломатів та міжнародних партнерів не відповідати на підозрілі повідомлення й не передавати жодних даних, якщо виникають сумніви щодо особи відправника.

Умєров наголосив, що номери телефонів, акаунти та електронні адреси необхідно додатково перевіряти через офіційні дипломатичні канали, відповідні державні відомства або українських дипломатів.

— Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону, – закликав він.

Умєров також наголосив на необхідності зберігати пильність на тлі активізації міжнародних дипломатичних контактів.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за розсиланням таких повідомлень та чи вдалося зловмисникам отримати будь-яку інформацію.

Нагадаємо, що 3 серпня 2026 року Рустем Умєров став новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.

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