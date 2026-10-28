Президент Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії щодо припинення війни відбудеться в період із 6 до 10 листопада 2026 року.

Про це глава держави заявив під час пресконференції в Гаазі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Зеленський назвав дату тристоронніх переговорів

– Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після четвертого листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів, – заявив Зеленський.

За словами президента, під час переговорів планують розглянути припинення вогню в енергетичній сфері та на морі, обмін полоненими й військовополоненими, звільнення ув’язнених у Росії цивільних українців і повернення дітей.

Зараз дивляться

– Багато гуманітарних питань. Не тільки території, які є найважливішим питанням для російської і американської сторони. Це правда. Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна працює над залученням до переговорного процесу зі США та Росією представників Європейського Союзу й інших європейських країн. За його словами, американська сторона “підтримує це”, однак РФ “завжди не дуже підтримувала присутність Європи”.

– Вони не хочуть, вони хочуть тільки Сполучені Штати, і навіть щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України, для мене я не бачу цього без Європи, – розповів президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна хотіла провести тристоронню зустріч переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі до можливих переговорів між Сполученими Штатами, Китаєм і РФ.

За словами президента, Київ зацікавлений у тому, щоб представники України, США та Росії зустрілися в ОАЕ раніше за можливу зустріч за участю Сполучених Штатів, Китаю та РФ.

Зеленський зазначив, що Україна та Росія вже підтвердили готовність до переговорів. Тепер проведення зустрічі залежить від рішення Вашингтона.

Президент додав, що основною метою майбутньої зустрічі переговорних команд має стати підготовка переговорів на рівні лідерів України, США та РФ.

Українська сторона планує порушити питання часткового припинення вогню. Йдеться про можливі домовленості щодо припинення атак РФ на енергетичну інфраструктуру України та встановлення перемир’я в Чорному морі.

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