Президентом Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) вперше став представник України.

Посаду обійняв народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Микита Потураєв став президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

28 жовтня 2026 року Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ. До цього український парламентар обіймав посаду віцепрезидента організації.

Зміна керівництва відбулася після того, як попередній президент ПА ОБСЄ, іспанський політик Пере Жоан Понс Самп’єтро, залишив посаду у зв’язку з переходом на роботу до уряду Іспанії.

Відповідно до регламенту асамблеї, у разі дострокового припинення повноважень президента його місце може посісти один із віцепрезидентів. При цьому враховують стаж роботи та результати попередніх виборів.

За цією процедурою керівництво ПА ОБСЄ перейшло до Микити Потураєва.

Він став першим українцем, який очолив Парламентську асамблею ОБСЄ.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради України Микита Потураєв наголосив, що його призначення стало результатом спільної роботи українських парламентарів на міжнародному рівні.

— Це стало результатом тривалої та злагодженої роботи всієї української делегації на міжнародній арені, — заявив він.

За словами Потураєва, цей міжнародний успіх був би неможливим без щоденного подвигу та мужності Сил оборони України, які продовжують захищати державу від російської агресії.

Народний депутат підкреслив, що сприймає новий міжнародний мандат насамперед як доручення від українських захисників.

Він також пообіцяв не підвести військових, наголосивши на відповідальності, яку покладає на нього нова посада.

Микита Потураєв виконуватиме повноваження президента ПА ОБСЄ до липня 2027 року.

Тоді під час щорічної сесії Парламентської асамблеї в Белграді мають провести вибори нового президента на період 2027–2029 років.

Серед основних пріоритетів своєї роботи Потураєв визначив досягнення справедливого миру в Україні з дотриманням її суверенітету та територіальної цілісності.

Також він планує зосередитися на зміцненні ролі ОБСЄ та дотриманні принципів міжнародної безпеки, закріплених у Гельсінському заключному акті.

Що відомо про Парламентську асамблею ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ — це міжнародний парламентський орган, який об’єднує представників парламентів держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Асамблея займається питаннями міжнародної безпеки, демократії, прав людини та міжпарламентського співробітництва.

Її представники беруть участь у міжнародних дискусіях, розробляють рекомендації та здійснюють парламентський контроль за виконанням зобов’язань держав у межах ОБСЄ.

Президент ПА ОБСЄ представляє асамблею на міжнародному рівні, координує її діяльність та бере участь у політичному діалозі з державами-учасницями.

Фото: Микита Потураєв

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