У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області режим припинення вогню триває вже 30 годин без жодного інциденту.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 28 жовтня у своєму Telegram-каналі.

Режим тиші в Олешках триває без інцидентів уже 30 годин

За словами Дмитра Лубінця, протягом перших 30 годин дії домовленостей про припинення вогню в районі Олешок не зафіксували жодного інциденту.

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Омбудсмен зазначив, що цьому сприяє постійна комунікація між українською та російською сторонами.

Зокрема, він підтримує зв’язок з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою.

— Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей, — повідомив Лубінець.

Він наголосив, що головне завдання гуманітарної місії — допомогти цивільним жителям тимчасово окупованого міста та забезпечити можливість безпечного виїзду тих, хто цього потребує.

Окремо український омбудсман відзначив участь першої леді США Меланії Трамп у гуманітарній ініціативі.

За його словами, вона особисто приділяє час і увагу місії та допомозі цивільному населенню Олешок.

Лубінець наголосив, що безпосередня залученість Меланії Трамп та координація зусиль сторін є важливими для реалізації досягнутих домовленостей.

Він також подякував команді першої леді США за послідовну підтримку та постійну комунікацію.

— Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує, — зазначив омбудсман.

Лубінець додав, що робота над гуманітарною місією триває, а головним пріоритетом залишається життя та безпека людей.

Нагадуємо, що 27 жовтня о 03:00 за київським часом на півдні України розпочався режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що домовленості досягнуті в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп.

За його словами, режим тиші охоплює значну ділянку фронту на півдні України та має тривати до 22:59 1 листопада.

Арахамія назвав ці домовленості найбільшою деескалацією від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

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