Україна та РФ домовилися про щомісячні гуманітарні місії на Херсонщині – Fox News
- Україна та Росія, за повідомленням американських ЗМІ, досягли нових гуманітарних домовленостей щодо допомоги цивільному населенню Херсонщини.
- Угода передбачає подальшу підтримку мешканців регіону після завершення запланованої гуманітарної операції.
- До координації гуманітарних заходів залучена американська сторона, яка продовжує посередницькі зусилля.
Жителі населених пунктів Херсонської області отримуватимуть гуманітарну допомогу щонайменше раз на місяць.
Про це пише Fox News.
Гуманітарна допомога для мешканців Херсонщини: що відомо
За інформацією видання, домовленості, підписані Україною та Росією, передбачають організацію регулярних постачань гуманітарної допомоги, а також проведення заходів із репатріації в населених пунктах Херсонщини.
Реалізація цих домовленостей має розпочатися після завершення гуманітарної місії в Олешках. Заходи відбуватимуться за сприяння та координації президента США Дональда Трампа.
Відповідно до умов угоди, гуманітарні операції та заходи з репатріації проводитимуть за необхідності, проте щонайменше один раз на місяць.
Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області набув чинності режим припинення вогню, покликаний забезпечити проведення гуманітарної місії.
У межах місії заплановано доставку допомоги цивільному населенню та підготовку до евакуації місцевих жителів. Очікується, що режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.
Фото: Дмитро Лубінець