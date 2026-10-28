Жителі населених пунктів Херсонської області отримуватимуть гуманітарну допомогу щонайменше раз на місяць.

Про це пише Fox News.

Гуманітарна допомога для мешканців Херсонщини: що відомо

За інформацією видання, домовленості, підписані Україною та Росією, передбачають організацію регулярних постачань гуманітарної допомоги, а також проведення заходів із репатріації в населених пунктах Херсонщини.

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Реалізація цих домовленостей має розпочатися після завершення гуманітарної місії в Олешках. Заходи відбуватимуться за сприяння та координації президента США Дональда Трампа.

Відповідно до умов угоди, гуманітарні операції та заходи з репатріації проводитимуть за необхідності, проте щонайменше один раз на місяць.

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області набув чинності режим припинення вогню, покликаний забезпечити проведення гуманітарної місії.

У межах місії заплановано доставку допомоги цивільному населенню та підготовку до евакуації місцевих жителів. Очікується, що режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.

Фото: Дмитро Лубінець

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