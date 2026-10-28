Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 510 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 28 жовтня 2026

особового складу — близько 1 583 350 (+1 510) осіб,

танків — 12 448,

бойових броньованих машин — 25 609,

артилерійських систем — 51 674 (+21),

РСЗВ — 2 241,

засобів ППО — 1 727,

літаків — 449,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 032 (+7),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 585 795 (+1 543),

крилатих ракет — 5 140 (+2),

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 167 738 (+266),

спеціальної техніки — 4 859.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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