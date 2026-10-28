Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 жовтня: ЗСУ знищили 1510 окупантів та 21 артсистему
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 510 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 28 жовтня 2026
- особового складу — близько 1 583 350 (+1 510) осіб,
- танків — 12 448,
- бойових броньованих машин — 25 609,
- артилерійських систем — 51 674 (+21),
- РСЗВ — 2 241,
- засобів ППО — 1 727,
- літаків — 449,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 032 (+7),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 585 795 (+1 543),
- крилатих ракет — 5 140 (+2),
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 167 738 (+266),
- спеціальної техніки — 4 859.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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