Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 510 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 28 жовтня 2026

  • особового складу — близько 1 583 350 (+1 510) осіб,
  • танків — 12 448,
  • бойових броньованих машин — 25 609,
  • артилерійських систем — 51 674 (+21),
  • РСЗВ — 2 241,
  • засобів ППО — 1 727,
  • літаків — 449,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 032 (+7),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 585 795 (+1 543),
  • крилатих ракет — 5 140 (+2),
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 167 738 (+266),
  • спеціальної техніки — 4 859.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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