Ситуація, коли під час щорічної відпустки виникає несподівана хвороба, може здатися неприємною. Проте не варто хвилюватися, адже законодавство України передбачає чіткий порядок дій у таких випадках. Факти ICTV дізнавалися, як нараховується лікарняний під час відпустки та чи можна перенести відпочинок.

Лікарняний під час відпустки: чи оплачується

У Держпраці розповіли, що відповідно до статті 78 Кодексу законів про працю України, дні тимчасової непрацездатності, підтвердженої належним чином, не зараховуються до щорічної відпустки.

Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки та має оформлений листок непрацездатності, невикористані дні відпустки йому мають надати пізніше. Для цього відпустку можна продовжити або перенести її залишок на інший період. Використати ці дні потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення робочого року, за який надавали відпустку.

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Рішення про продовження або перенесення відпустки узгоджують працівник і роботодавець. Працівник має повідомити роботодавця про обраний варіант, бажані дати та причину зміни періоду відпустки.

Після цього роботодавець видає відповідний наказ на підставі заяви працівника та листка непрацездатності. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, які припали на її період.

Згідно з абзацом п’ятим частини другої статті 22 закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо працівник захворів або отримав травму, не пов’язану з нещасним випадком на виробництві, під час щорічної основної чи додаткової відпустки, допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують у порядку та розмірах, передбачених цим законом.

Стаття 16 Закону України передбачає, що людина отримає виплати за той, період коли вона хворіла, навіть якщо особа перебуває у відпустці. Але є деякі тонкощі.

Працівнику можуть відмовити в оплаті лікарняного в таких випадках:

якщо відпустка без збереження заробітної плати;

якщо особа перебуває у відпустці, що пов’язана з навчанням;

якщо це творча відпустка;

якщо під час відпочинку людина вживала алкоголь або наркотики, що стало причиною непрацездатності.

Де та як отримати лікарняний під час відпустки

Для оформлення листка непрацездатності під час відпустки треба звернутися до лікаря, який огляне вас, поставить діагноз та відкриє лікарняний.

Про факт відкриття лікарняного листа необхідно повідомити роботодавця.

Варіанти продовження відпустки:

За Законом невикористані дні відпустки, які припадають на період тимчасової непрацездатності, можуть бути перенесені на інший час протягом 12 місяців після закінчення робочого року, за яким вона надана.

Ви можете перенести невикористані дні відпустки на інший період, який вам буде зручніший.

Замість перенесення відпустки можна отримати компенсацію за невикористані дні, які припадають на період тимчасової непрацездатності.

Згідно з трудовим законодавством України, рішення про продовження або перенесення щорічної відпустки приймається за спільною згодою працівника та роботодавця.

Як продовжити відпустку після лікарняного

Працівник повідомляє роботодавця про своє бажання продовжити або перенести відпустку та вказує бажаний термін продовження або перенесення. Потрібно подати роботодавцю відповідну заяву, у якій ви просите перенести або продовжити свій відпочинок через лікарняний.

Роботодавець розглядає заяву працівника та ухвалює рішення.

У разі згоди видає наказ про продовження або перенесення відпустки.

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