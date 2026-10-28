Президент Володимир Зеленський уперше припустив, що після завершення війни можливе обговорення “гарантій безпеки для Росії”. Проте першочерговим завданням залишається забезпечення безпеки України.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомляє The Financial Times.

Зеленський про “гарантії безпеки для Росії”

– Спочатку треба вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на ті питання, які Росія ставить на основі своїх уявлень та очікувань про безпеку, – наголосив президент.

На думку глави держави, Європа має брати участь в обговоренні умов післявоєнного врегулювання та гарантій безпеки.

Зараз дивляться

– Тобто про концептуальні речі ми можемо говорити з росіянами за медіації Америки, але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки і там буде затверджено, що гарантії безпеки такі, де нам потрібна Європа, то вона повинна бути присутня в обговоренні гарантій, – додав він.

Володимир Зеленський пояснив, що Росія вкладає у поняття “гарантії безпеки для Росії”. За його словами, Москва прагне змінити систему безпеки в Європі та світі й перерозподілити сфери впливу.

Президент зауважив, що це питання виникло не сьогодні. Росія порушувала його під час переговорів зі США ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема під час зустрічей із колишнім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

– Коли зараз вони знов піднімають це питання, то, безумовно, це і про роль НАТО. Країни, які в НАТО, у них все зрозуміло. Їм не обов’язково це обговорювати з Росією, яка не є членом НАТО. Але Росія може знову піднімати це питання – чи може бути відхід НАТО, якоїсь інфраструктури НАТО? Це питання точно не до України, ми не є членом Альянсу. Якщо б ми були членами, ми б сказали: Ні, не можна в цьому поступатись, – зазначив український президент.

Заяви Зеленського пролунали після телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним. Це була перша пряма бесіда європейських лідерів із главою Кремля з липня минулого року.

Зеленський спілкувався зі Стуббом і Стьоре до та після їхньої розмови з Путіним. За словами європейських лідерів, у них склалося враження, що Москва “серйозно” налаштована на переговори в Абу-Дабі.

Коментуючи телефонну розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії, Путін заявив, що справедливий і довгостроковий мир в Україні можливий “лише за умови врахування інтересів РФ”.

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