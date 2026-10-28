Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить альтернативи чинній переговорній групі, яка займається дипломатичним процесом щодо завершення війни.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами.

Зеленський пояснив, чи планує змінювати переговорну групу України

За словами президента, нинішній склад переговорної групи затверджений ним особисто. Її учасники щодня контактують із радниками з питань національної безпеки інших держав.

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Під час цих консультацій обговорюють дипломатичні шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та економічні питання.

— Поки що в мене немає альтернативної групи. Є затверджена мною група, яка працює і знає всіх радників із питань нацбезпеки інших країн, з якими вони проговорюють питання дипломатичного процесу, гарантій безпеки, економіки тощо, — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що не відкидає можливості залучення інших фахівців до переговорного процесу.

Він заявив, що відкритий до пропозицій щодо альтернативних кандидатур, зокрема від досвідчених політиків і дипломатів.

Однак Зеленський також критично висловився про тих, хто публічно заявляє, що знає, як завершити війну, хоча раніше не зміг реалізувати такі підходи, перебуваючи на державних посадах.

— У медіа дуже часто слухаєш політиків і дипломатів, які начебто знають, як правильно закінчити війну. Особливо з великим досвідом — 20-30 років. Я дуже відкритий, чесно. Без іронії. Але те, що вони начебто знають, чомусь не дуже їм допомагало, коли вони були десь на посадах, — зазначив президент.

Раніше у Кремлі заявили про можливість відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією після 4 листопада.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков назвав цю дату орієнтиром для повернення Москви до переговорного процесу.

За його словами, російська сторона нібито готова відновити консультації після Дня народної єдності, який у РФ відзначають 4 листопада.

Ушаков також стверджував, що раніше Москва планувала повернутися до переговорів після виборів до Держдуми у вересні, однак звинуватив Україну у зриві домовленостей.

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