Україна хотіла, щоб тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі відбулася раніше за можливі переговори між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Зеленський про терміни тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

За словами президента України, Київ зацікавлений у тому, щоб переговорні команди України, США та Росії зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах ще до можливої зустрічі за участі Сполучених Штатів, Китаю та Росії.

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— Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього, — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що українська та російська сторони вже підтвердили готовність до переговорів. Тепер рішення щодо їхнього проведення залишається за Вашингтоном.

— Росіяни підтвердили, ми підтвердили. На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від росіян і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони, — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, усі сторони позитивно ставляться до можливості такої зустрічі. Однак на плани США впливає ситуація на Близькому Сході, де президент України не виключає подальшої ескалації.

— Там може бути ескалація, і багато хто про це говорить. Я думаю, що буде, — сказав він.

Зеленський застеріг від нової Ялтинської конференції

Коментуючи можливі переговори лідерів США, Китаю та Росії, Зеленський припустив, що серед головних тем можуть бути ситуація на Близькому Сході та війна в Україні.

Водночас президент висловив занепокоєння, що така зустріч може перетворитися на спробу домовитися про новий розподіл сфер впливу у світі за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року.

— Дуже не хочеться, щоб це була Ялта – 2, 3, 4, коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок – що можна так перерозподілити, — наголосив Зеленський.

На його думку, сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був під час Другої світової війни. Тому домовитися про розподіл впливу між трьома державами за старим принципом уже неможливо.

— Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ. Тому, я думаю, неможливо просто зробити такий перерозподіл між трьома. Хоча Росія дуже хоче, — заявив президент.

Зеленський також вважає, що проведення такої зустрічі може принести Росії більше дипломатичних переваг, ніж Китаю.

На його думку, після зустрічі на Алясці це могло б стати ще одним значним дипломатичним здобутком Москви, якщо переговори відбуватимуться за сценарієм, який просуває російська сторона.

— Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз вкидають росіяни щодо своїх бажань про нову Ялту, — підсумував Зеленський.

Які питання Україна хоче обговорити зі США та Росією

Раніше Зеленський пояснював, що головною метою майбутньої зустрічі переговорних команд має стати підготовка переговорів на рівні лідерів України, США та Росії.

Крім того, українська сторона хоче порушити питання часткового припинення вогню.

Зокрема, йдеться про можливі домовленості щодо припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та встановлення перемир’я в Чорному морі.

Останнє, за словами президента, необхідне для безпечного експорту українського зерна та імпорту товарів, важливих для країни.

Водночас Зеленський наголошував, що для України принциповим є не саме проведення переговорів, а досягнення конкретних результатів.

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