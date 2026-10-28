Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Нідерландів, де 28 жовтня проведе переговори з прем’єр-міністром Робом Єттеном та зустрінеться з королем Віллемом-Александром.

Про це повідомив глава держави. Деталі візиту також оприлюднили нідерландські ЗМІ, зокрема NOS та BNR News.

Зеленський прибув до Нідерландів: що відомо про візит

За словами президента, головними темами переговорів стануть поглиблення оборонної та економічної співпраці, посилення української протиповітряної оборони й подальша підтримка України.

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Як повідомляє NOS, у другій половині дня прем’єр-міністр Роб Єттен прийме Зеленського в урядовій резиденції Катсхейс у Гаазі.

До переговорів також долучаться віцепрем’єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшилгьоз і глава Міністерства закордонних справ Том Берендсен.

Після зустрічі з представниками нідерландського уряду Зеленський проведе переговори з українськими та нідерландськими підприємцями. На початку вечора запланована аудієнція у короля Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос.

Як зазначає BNR News, це перший візит українського президента до Катсхейса від початку прем’єрства Єттена.

Востаннє Зеленський відвідував Нідерланди у грудні 2025 року, коли уряд країни очолював Дік Схоф. У квітні 2026 року український лідер зустрічався з Єттеном у Мідделбурзі, де отримав премію Чотири свободи.

Нагадаємо, що візит Зеленського відбувається на тлі оголошення нового пакета фінансової підтримки України.

За інформацією BNR News, уряд Нідерландів планує спрямувати €1,2 млрд невійськової допомоги Україні протягом наступних трьох років.

Кошти передбачені, зокрема, для підтримки відбудови України.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку та наголосив, що обидві держави продовжують спільну роботу задля зміцнення безпеки й захисту людських життів.

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