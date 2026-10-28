Росія може спробувати поглибити економічну співпрацю зі США, використовуючи свої енергетичні ресурси як один з основних аргументів.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

Які угоди Росія може запропонувати США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що така стратегія може принести Москві нові домовленості з Вашингтоном, однак у довгостроковій перспективі вони можуть виявитися невигідними для американської сторони.

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За словами президента, Росія має значні запаси природних ресурсів і централізовану систему управління ними, що дає Кремлю можливість використовувати енергетику як інструмент для досягнення політичних та економічних цілей.

Зеленський припустив, що Москва може запропонувати Вашингтону своєрідний “економічний шлюб”. Водночас очільник держави застеріг, що за привабливими пропозиціями Росії можуть приховуватися ризики.

— Навряд такий “шлюб” може бути вигідним Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, — зазначив Зеленський.

На думку глави держави, Москва може спробувати розширити переговори й на інші сфери, зокрема:

постачання добрив;

газова співпраця;

питання заморожених російських активів;

зняття санкцій з інших російських осіб та організацій.

Зеленський наголосив, що певні послаблення обмежень щодо російських представників, наближених до керівництва Кремля, уже відбувалися.

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