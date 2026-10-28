Протягом 27 жовтня та в ніч проти 28 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які військові об’єкти РФ уразили Сили оборони

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові атакували три об’єкти, пов’язані із системою протиповітряної оборони противника, на території Росії.

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Зокрема, під удари потрапили:

зенітний ракетний комплекс Тор-2М – поблизу Ржави в Курській області РФ;

радіолокаційна станція – у районі населеного пункту Мале Городькове Курської області;

станція радіоелектронної боротьби (РЕБ) – неподалік Семячків у Брянській області РФ.

Крім того, українські захисники уразили склад матеріально-технічного забезпечення російських окупантів поблизу Валер’янівки на тимчасово захопленій території Донецької області.

У Генштабі пояснили, що знищення або пошкодження таких об’єктів послаблює можливості російської армії контролювати повітряний простір і протидіяти українським безпілотникам.

Кожен виведений із ладу зенітний комплекс, радар або засіб РЕБ створює тимчасові прогалини в обороні противника. Це розширює можливості Сил оборони для застосування безпілотних систем.

У ЗСУ наголосили, що удари по важливих військових об’єктах російських загарбників триватимуть до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

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