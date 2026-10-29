У ніч проти 29 жовтня російські війська атакували Україну 112 безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами Пародія. Серед них було 40 реактивних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака РФ на Україну 29 жовтня: скільки дронів збила ППО

Російські окупанти розпочали атаку о 18:00 28 жовтня. Запуски безпілотників здійснювали з території Росії, зокрема з районів Орла та Міллерового, а також із тимчасово окупованого Донецька.

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Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 97 ворожих безпілотників, зокрема 30 реактивних.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на семи локаціях. Ще у п’яти місцях виявлено падіння уламків збитих безпілотників.

На момент оприлюднення інформації ще близько семи ударних БпЛА перебували в повітрі. Сили оборони продовжували бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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