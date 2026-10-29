Делегація за участю представників України, США та Росії прибула до пункту, звідки завтра доставлятимуть гуманітарну допомогу в Олешки.

Про це повідомив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Делегація прибула до пункту доставки допомоги в Олешки

– На місці присутні представники ЗМІ трьох країн для забезпечення максимально прозорого проведення чергового етапу гуманітарної місії, – заявив він.

У четвер, 29 жовтня, в Офісі українського омбудсмена розповіли про деталі гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, мета якої – врятувати місцевих жителів.

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28 жовтня видання Fox News повідомило, що отримало документи, згідно з якими жителів Олешок Херсонської області, які захочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію, спочатку доправлять до Анапи.

Звідти їх військово-транспортним літаком Міноборони РФ перевезуть до Білорусі, і лише після цього вони зможуть потрапити в Україну.

В Офісі омбудсмена закликали не спекулювати навколо домовленостей щодо гуманітарної місії та “не створювати зраду там, де потрібна єдність”.

– Мета гуманітарної місії, переговорну групу якої очолює уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, допомогти людям, які опинилися в критичних умовах в Олешках, – зазначається у повідомленні.

В Офісі омбудсмена наголосили, що документ не є військовою чи політичною угодою. У цій ситуації “мають бути порятунок людей і конкретний результат, а не політичні оцінки”.

– Тимчасово окуповані території – це територія України. Гуманітарна місія не повинна ставати заручницею інформаційних маніпуляцій. Ситуація навколо Олешок безпрецедентна. Ми робимо те, чого раніше не вдавалося реалізувати в такому форматі, шукаємо шлях до порятунку людей, які потребують допомоги, – наголосили в офісі Лубінця.

Дмитро Лубінець прямує до Олешок

29 жовтня Лубінець підтвердив, що вирушив до тимчасово окупованих Олешок у межах гуманітарної місії.

Після появи в соцмережах повідомлень про його перебування на території Росії омбудсмен пояснив, що прямує до Олешок, аби особисто контролювати проведення гуманітарної місії та повідомляти про її перебіг.

– Ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є. Але ми подолали лише пів шляху до задуманого: тому прошу – давайте залишимо всі запитання до того, як я повернуся додому, – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 23 жовтня в Білому домі заявили, що перша леді Меланія Трамп домоглася встановлення локального перемир’я між Росією та Україною в Олешках.

Дмитро Лубінець повідомив, що 27 жовтня о 03:00 за київським часом в Олешках та на інших визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, запровадили режим припинення вогню.

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