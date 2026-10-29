Кабінет міністрів продовжує термін, протягом якого підприємці мають облаштувати укриття або безпечні простори. Раніше бізнес мав виконати відповідні вимоги до 4 грудня 2026 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у четвер, 29 жовтня.

Уряд дає бізнесу більше часу на облаштування укриттів

– Сьогодні ми представили бізнес-асоціаціям зміни до чинного порядку. Пріоритет, як і раніше, – безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни, – зазначив глава уряду.

Він нагадав, що уряд розпочав роботу над відповідними змінами два місяці тому. Однак значна частина підприємств досі не розпочала виконання основних вимог щодо безпеки людей.

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Тому Кабмін надає бізнесу додатковий час для облаштування укриттів або безпечних просторів.

– Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо. Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття, – наголосив Корецький.

За його словами, вимоги до облаштування укриттів визначатимуться з урахуванням кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на території об’єкта.

Міністерство економіки та Міністерство внутрішніх справ повідомлять деталі щодо нових правил.

Прем’єр пояснив, що підприємства можуть використовувати укриття за межами власної території, якщо воно розташоване поруч і здатне вмістити всіх, хто потребує захисту.

При цьому працівники та відвідувачі мають чітко знати його місце розташування.

Корецький повідомив, що до 4 березня військові адміністрації збиратимуть інформацію про виконання встановлених вимог. На підставі цих даних ухвалюватимуть подальші рішення.

Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити всі укриття цивільного захисту, щоб з’ясувати, чи належно їх утримують і чи мають люди безперешкодний доступ до них у разі загрози.

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