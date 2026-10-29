Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Російський ворог завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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