Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 29 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Російський ворог завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.