Оприлюднено текст радіодиктанту національної єдності 2026 Лист, який не закінчується.

Повний текст радіодиктанту 2026 для перевірки — у матеріалі на Фактах ICTV.

Текст радіодиктанту 2026 для перевірки: повний текст

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Зараз дивляться

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: “міцно любити”. Уяви собі! Не “дуже”, не “гіперсильно”. Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово “останній”. Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Нагадаємо, що радіодиктант 2026 відбувся 27 жовтня 2026 року у День української писемності й мови.

Цьогорічний текст радіодиктанту отримав символічну назву Лист, який не закінчується, а його автором став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Читцями радіодиктанту 2026 стали громадська діячка Даша Астаф’єва й учитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Джерело : Суспільне

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