29 жовтня для мешканців Конотопу Сумської області відновили електропостачання.

У Конотопі відновили електропостачання

Як повідомляє Укренерго, всі споживачі в Конотопі знову зі світлом.

Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики.

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– Дякуємо всім, хто долучився до відновлення електропостачання, за професіоналізм і злагоджену роботу, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Конотопську громаду Сумської області. Внаслідок ударів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, школа та приватні житлові будинки.

Через російський обстріл Конотоп понад п’ять діб залишався без електропостачання.

Для підтримки місцевих жителів у місті відкрили всі Пункти незламності.

28 жовтня Уряд доручив невідкладно забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, а в Укренерго повідомили про намір відновити подачу електроенергії до кінця доби.

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