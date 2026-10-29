Розмінування маршрутів, якими рухатиметься гуманітарна місія в Олешках Херсонської області, завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ввечері 29 жовтня.

В Олешках завершене розмінування маршрутів

– Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Розмінування визначених маршрутів завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення, – повідомив він з місця події.

За інформацією омбудсмена, конвой має прибути до центральної лікарні, де всім громадянам нададуть необхідну допомогу.

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Дмитро Лубінець уточнив, що для людей, які бажають виїхати, завтра організують таку можливість до 14:00. Для цього передбачені всі необхідні заходи безпеки.

Роздавати гуманітарну допомогу почнуть після 14:30.

– Наразі делегації України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн, – зазначив він.

Омбудсмен додав, що гуманітарну місію проводять спільно з уповноваженою з прав людини в РФ за посередництва та координації першої леді США.

– Вдячний першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей. Продовжуємо працювати з Яною Лантратовою над їх реалізацією. Наш незмінний пріоритет – життя та безпека цивільного населення, – зазначив Лубінець.

Раніше повідомлялося, що делегація за участю представників України, США та Росії прибула до пункту, звідки 30 жовтня планують доставити гуманітарну допомогу в Олешки.

23 жовтня в Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася встановлення локального перемир’я між Росією та Україною в Олешках.

Дмитро Лубінець говорив, що 27 жовтня о 03:00 за київським часом в Олешках та на інших визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, запровадили режим припинення вогню.

Фото: Дмитро Лубінець

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