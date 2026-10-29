Протягом 28 жовтня та в ніч проти 29 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів у Брянській області РФ та на тимчасово окупованій території Донеччини.

ЗСУ уразили склад дронів, дронопорт і РС Росії на Брянщині

Як повідомив Генштаб ЗСУ, поблизу населеного пункту Навля на Брянщині українські військові уразили три об’єкти, які забезпечували застосування російських ударних безпілотників.

Йдеться про склад зберігання дронів типу Герань, дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Ураження цих об’єктів має послабити можливості російської армії здійснювати атаки по Україні та її цивільній інфраструктурі безпілотниками різних модифікацій.

Крім того, на території Брянської області Сили оборони атакували дві радіолокаційні станції в районах Стародуба та Медведового.

Також під удари потрапили пункти управління БпЛА поблизу населених пунктів Савлукове та Вітовка.

Знищення або пошкодження радіолокаційних станцій може призвести до появи прогалин у системі радіолокаційного спостереження противника.

Водночас на Донеччині українські військові уразили командно-спостережний пункт російських окупантів у районі Новогродівки.

У Силах оборони наголосили, що удари по військових об’єктах РФ здійснюються відповідно до права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Такі операції триватимуть до повного припинення російської збройної агресії проти України.

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