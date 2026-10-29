Сьогодні у частині Києва ввели екстрені вимкнення світла.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Вимкнення світла у Києві 29 жовтня

Зокрема, за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів.

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У ДТЕК нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Про зміни у графіках можна слідкувати у телеграм-каналі.

Жителям столиці рекомендують за потреби вимкнути з розеток потужні електроприлади, щоб запобігти стрибкам напруги під час відновлення подачі струму.

Нагадаємо, що 25 жовтня через аварію у частині Голосіївського, Солом’янського і Шевченківського районів було відсутнє електропостачання.

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