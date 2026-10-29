Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1560 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також військові підтвердили ураження одного ворожого літака за попередній період.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 29 жовтня 2026

особового складу — близько 1 584 910 (+1 560) осіб,

танків — 12 449 (+1),

бойових броньованих машин — 25 614 (+5),

артилерійських систем — 51 699 (+25),

реактивних систем залпового вогню — 2 245 (+4),

засобів протиповітряної оборони — 1 727,

літаків — 450 (+1 підтверджено за попередній період),

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 036 (+4),

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 587 409 (+1 614),

крилатих ракет — 5 140,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

одиниць автомобільної техніки та автоцистерн — 168 010 (+272),

одиниць спеціальної техніки — 4 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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