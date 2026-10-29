У п’ятницю, 30 жовтня, у деяких регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 30 жовтня: що відомо

Обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 06:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Зараз дивляться

Графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості будуть запроваджені у період з 06:00 до 23:59.

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, сьогодні вранці через російські атаки були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Відключення спричинені ударами РФ по енергооб’єктах у ніч на 29 жовтня та обстрілами енергетичної інфраструктури протягом попередніх днів.

Щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого внаслідок попередніх російських обстрілів, у частині областей сьогодні до кінця доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.