Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ завдали успішного ракетного удару по російському військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області РФ. Внаслідок ураження ворог втратив два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

ЗСУ знищили два російські винищувачі Су-34

Удар по російському аеродрому Маринівка завдали береговим ракетним комплексом Нептун. Вогневе ураження зафіксовано по місцю розміщення авіаційної техніки на території авіабазі в населеному пункті Октябрьский Волгоградської області.

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За даними ВМС ЗСУ, знищення двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 відбулося на базі 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО Збройних сил РФ.

Літаки Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації, які ворог активно використовує для скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, цивільній інфраструктурі, прифронтових територіях та позиціях Сил оборони.

Як йдеться у повідомленні, Військово-морські сили ЗСУ продовжують планомірно завдавати ударів по ключових військових об’єктах та аеродромах на території РФ, знижуючи бойовий потенціал та здатність російської армії вести активні бойові дії проти України.

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