ЗСУ знищили Нептуном два винищувачі Су-34 на російському аеродромі Маринівка
- Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару комплексом Нептун по російському аеродрому Маринівка у Волгоградській області РФ.
- Успішно знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які є основними носіями КАБів.
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ завдали успішного ракетного удару по російському військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області РФ. Внаслідок ураження ворог втратив два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
ЗСУ знищили два російські винищувачі Су-34
Удар по російському аеродрому Маринівка завдали береговим ракетним комплексом Нептун. Вогневе ураження зафіксовано по місцю розміщення авіаційної техніки на території авіабазі в населеному пункті Октябрьский Волгоградської області.
За даними ВМС ЗСУ, знищення двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 відбулося на базі 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО Збройних сил РФ.
Літаки Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації, які ворог активно використовує для скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, цивільній інфраструктурі, прифронтових територіях та позиціях Сил оборони.
Як йдеться у повідомленні, Військово-морські сили ЗСУ продовжують планомірно завдавати ударів по ключових військових об’єктах та аеродромах на території РФ, знижуючи бойовий потенціал та здатність російської армії вести активні бойові дії проти України.