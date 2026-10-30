4 роки після звільнення Харківщини: чому за катування засудили лише 6 окупантів

— Ви розслідували багато воєнних злочинів. Що вас найбільше вразило саме у справі Куп’янської катівні?

— Найбільше вразило те, що люди зазвичай опинялися за ґратами незаконно, просто живучи своїм звичайним життям, не розуміючи, за що їх затримували. Їх били, катували електричним струмом просто за те, що вони жили на своїй землі. Мені важко було зрозуміти страждання, які вони пережили, і що відчуває людина, коли фактично позбавлена можливості будь-як захистити себе, піддана таким нелюдським умовам, катуванням.

І, мабуть, ніхто з нас не зможе зрозуміти, що відчуває така людина у стані безнадійності, коли не знає, як вийти з цієї ситуації, коли вона просто беззахисна.

Балаклійські катівні: кого вже засудили

— Чи вдалося встановити організовану структуру катівень у Балаклії, як це зробили в Куп’янську?

— Проблема в білих плямах досудового розслідування, які, на жаль, є. Тому що доступ до території був ускладнений, доступ до інформації був ускладнений. Іноді ми можемо розуміти, що певна структура була, але нам необхідно знайти докази цього. Ми можемо розуміти, що є причетність певної особи до вчинення кримінальних правопорушень, але доказової бази може не бути.

— А скільки вже є вироків?

Щодо Балаклії наразі це більше вироки щодо виконавців, щодо певних епізодів.

На території міста Балаклія функціонувало щонайменше три катівні. Найбільша з них — у приміщенні Балаклійського відділення поліції. Там утримували понад 60 людей.

Щодо самої Балаклії маємо два вироки.

У нас уже є вирок військовому коменданту Збройних сил Російської Федерації у місті Балаклія, який був причетний до незаконного затримання та утримання цивільних осіб.

Також є вирок представнику ФСБ на прізвище Каширський, який віддавав накази на катування цивільних осіб. Цей вирок ми отримали торік. Було задокументовано щонайменше два випадки, коли він віддавав накази на катування цивільних.

Катівня на Вовчанському агрегатному заводі: кого встановило слідство

— Ще одна з найвідоміших катівень діяла на Вовчанському агрегатному заводі. Харківська правозахисна група повідомляла про свідчення людей, які стверджували, що їх катували співробітники ФСБ. Чи вдалося встановити організаторів і виконавців цих злочинів?

— Певний час кримінальним провадженням щодо функціонування катівні на території Вовчанського агрегатного заводу у 2022 році займалися наші колеги з Офісу генерального прокурора. Вони напрацювали певну базу в цьому кримінальному провадженні, повідомили про підозру та скерували до суду обвинувачення, якщо я не помиляюся, щодо шести осіб.

Саме Харківська обласна прокуратура ще не повідомляла про підозру в цьому провадженні жодній особі. Але ми на шляху до цього.

На жаль, повторне вторгнення та фактичне знищення міста доволі сильно ускладнили досудове розслідування.

Наше розслідування спрямоване на встановлення всього кола причетних осіб — від безпосередніх виконавців до тих, хто міг організовувати або координувати відповідні злочини.

Скільки людей зникли безвісти після перебування в катівнях

— Не всі люди, які потрапили до катівень, повернулися додому. Чи відомо, скільки людей зникли безвісти після незаконного утримання?

— Із цією цифрою треба бути обережними. Зникнення безвісти означає, що ми не знаємо, де людина перебуває.

Іноді люди повертаються з полону. Іноді до нас доходить інформація, що люди виїхали на територію Росії та проживають там, хоча їхні родичі вважають їх зниклими безвісти.

Якщо говорити про людей, які перебували в місцях незаконного утримання і надалі зникли безвісти, — це десятки людей.

Але це не означає, що я наразі можу стверджувати, що зникнення всіх цих осіб пов’язане саме з їхнім незаконним утриманням. Хоча, безумовно, я думаю, і такі факти будуть нами встановлені.

— Як правоохоронці встановлюють долю цих людей?

— Це показання свідків, людей, які повертаються. Усі ми знаємо про Ізюмське поховання, там також були встановлені такі випадки.

У кожному конкретному випадку за фактом зникнення безвісти особи відкривається окреме кримінальне провадження та оперативно-розшукова справа. Встановлюється, з ким людина могла спілкуватися, з ким може зараз підтримувати зв’язок. Відбираються зразки ДНК у родичів, щоб надалі можна було встановити особу, наприклад, у разі виявлення тіла або під час обміну тілами, якщо будуть відповідні зразки ДНК для порівняння.

Чи була на Харківщині організована система російських катівень

— Якщо подивитися на всі встановлені катівні на Харківщині, чи можна говорити, що це була організована система? Чи вдалося встановити зв’язок між ними та причетність вищого російського командування?

— Нами розслідуються факти за так званою командною відповідальністю, коли вище керівництво закривало очі на те, що відбувалося в катівнях. Ми розуміємо, що письмових наказів щодо створення таких катівень навряд чи було багато, якщо вони взагалі були. І без доступу до керівників цих катівень, які могли б повідомити, що це були накази вищого командування, здобути такі докази складно.

Але такі провадження є. У них ми накопичуємо докази щодо пов’язаності цих місць незаконного утримання, намагаємося знайти спільні риси в катівнях, які можуть дати можливість доводити це саме в юридичному полі.

Ми розуміємо, що навряд чи випадково могли виникнути всі ці катівні. Ми розуміємо, що певна система була, проте довести її доволі складно.

— А які ознаки вже зараз можуть свідчити, що це була саме система?

— Наприклад, те, що низка найбільших катівень утворювалася саме у приміщеннях районних відділків поліції.

Залучення колишніх співробітників поліції, які перейшли на бік ворога, до системи незаконного утримання.

Певні ознаки видно і неозброєним оком. Але для доведення причетності конкретної особи наразі цього недостатньо.

Чому розслідування тривають роками

— Минуло вже понад чотири роки після звільнення більшої частини Харківщини. Що найбільше заважає швидше розслідувати злочини? І які справи можуть стати наступними?

— Заважає обмежений ресурс правоохоронних органів. Ми розуміємо, що щодня вчиняються нові злочини, щодня Харків і вся Харківська область перебувають під обстрілами. Усе це також потребує документування, виїзду слідчих і прокурорів на місця подій.

Фактично вся система правоохоронних органів, яка займається розслідуванням воєнних злочинів, працює на виснаження.

Друге — воєнні дії продовжуються. Ускладнений доступ до територій, потерпілих і свідків, які постійно переміщуються, на жаль, також гинуть або через свій страх не хочуть співпрацювати з правоохоронними органами.

І знову ж таки, час. Чим більше часу минає з моменту вчинення злочину, тим зазвичай важче його документувати.

У нас є ще провадження щодо Вовчанського агрегатного заводу, катівень, які були створені у Козачій Лопані та Липцях. Ізюмська катівня також доволі велика і зараз у нас у пріоритеті.

На жаль, часу на все бракує, але ці справи продовжують розслідуватися. У них зібрано вже значний обсяг доказів. Їхня систематизація, узагальнення, перевірка іншими доказами потребують певного часу. Але щодня робота триває. І я думаю, що в нас ще будуть справи, про які ми зможемо розповісти.

На початкових етапах, коли починалося досудове розслідування багатьох кримінальних проваджень, система кримінальної юстиції жодного разу не працювала з воєнними злочинами.

Ми фактично всією системою створювали практику, яку, я впевнений, буде вивчати весь світ: як документувати злочини, поки ще триває збройний конфлікт. Тим більше в таких масштабах це не відбувалося в жодній країні світу.

Фото: Микита Дальока

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