Конотоп Сумської області залишався без стабільного електропостачання протягом п’яти днів через пошкодження трьох ключових підстанцій унаслідок російських атак.

Про це 30 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Чому Конотоп був без світла п’ять днів

За словами міністра енергетики, російські удари пошкодили три основні підстанції, через які Конотоп отримував електроенергію.

Зараз дивляться

Після атак фахівці Укренерго та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Однак повернути стабільне електропостачання одразу не вдалося.

Енергетики п’ять разів намагалися відновити живлення міста, але роботи ускладнювали повторні російські удари, короткі замикання та нові пошкодження електромереж.

Через це світло повертали поступово. Щодня вдавалося підключати від 5 до 8 тис. абонентів, тоді як ще приблизно 10–18 тис. залишалися без електропостачання.

На четвертий день енергетики змогли відновити постачання електроенергії всім споживачам. Проте вже наступного дня місто знову довелося тимчасово знеструмити.

Цього разу відключення було плановим технологічним заходом: фахівцям знадобилося кілька годин, щоб перевести електромережу на постійну схему живлення.

Шмигаль також пояснив ситуацію з іншими комунальними послугами під час тривалого знеструмлення міста.

За його словами, газопостачання у Конотопі не припинялося. Усі споживачі продовжували отримувати газ.

Натомість із водопостачанням виникли труднощі, оскільки місцевий водоканал не мав резервного живлення від дизельних генераторів.

Через відсутність електроенергії обладнання водоканалу не могло працювати стабільно, що призвело до перебоїв із постачанням води.

Міністр зазначив, що під час кожного відновлення електропостачання енергетики насамперед підключали водоканал, щоб забезпечити жителів міста водою.

Нагадаємо, 28 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Конотоп п’яту добу залишається без стабільного електропостачання після російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

На той момент критичні об’єкти працювали від резервних джерел живлення, а в місті розгорнули пункти незламності.

Глава уряду доручив Міністерству енергетики та Укренерго терміново з’ясувати причини затримки відновлення світла й забезпечити його повернення мешканцям. В Укренерго пояснювали, що пошкодження потребують складних технічних рішень, тому електроенергію спочатку подаватимуть почергово.

Уже 29 жовтня Укренерго повідомило про відновлення електропостачання для всіх споживачів Конотопа. Водночас через обмеження в мережі електроенергію продовжили подавати почергово.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.