В Україні зафіксували нову хвилю кібератак на державні установи. Хакери розсилають електронні листи нібито від імені компанії ДТЕК із вимогою погасити борг за електроенергію.

Про це 30 жовтня повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Хакери розсилають фальшиві листи від ДТЕК: що відомо

Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA виявили нову кібератаку угруповання UAC-0050, спрямовану проти українських державних установ.

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Масову розсилку шкідливих повідомлень зафіксували 29 жовтня 2026 року.

Зловмисники видавали себе за бухгалтера компанії ДТЕК Енерго та надсилали листи з повідомленнями про нібито заборгованість за електроенергію.

У Держспецзв’язку зазначили, що така схема особливо небезпечна на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру України та регулярних аварійних і стабілізаційних відключень світла.

За цих обставин повідомлення про проблеми з оплатою електроенергії можуть виглядати переконливіше.

Кібератака побудована так, щоб користувач сам завантажив і запустив програму, яка надасть зловмисникам доступ до його комп’ютера.

Схема працює в кілька етапів:

Фальшивий лист. На електронну пошту надходить повідомлення про борг за електроенергію нібито від ДТЕК Енерго. PDF-файл. До листа прикріплено документ із посиланням для начебто погашення заборгованості. Завантаження архіву. Після переходу за посиланням користувач завантажує RAR-архів із хмарного сховища DigitalOcean Spaces. Розпакування файлів. Усередині міститься ще один архів, захищений паролем, а також текстовий файл із паролем для його відкриття. Встановлення програми. Після запуску виконуваного EXE-файлу на комп’ютер встановлюється програма віддаленого керування LiteManager. LiteManager є легальним програмним забезпеченням, однак у цьому випадку хакери використовують його для отримання несанкціонованого доступу. Після встановлення програма працює як системна служба та автоматично запускається разом з операційною системою.

Це дозволяє зловмисникам зберігати доступ до ураженого комп’ютера навіть після його перезавантаження.

За даними CERT-UA, угруповання UAC-0050 використовує додаткові методи маскування, щоб ускладнити виявлення кібератаки. Зокрема, у конфігурації встановленої програми міститься велика кількість IP-адрес і доменних імен.

Більшість із них належать звичайним легальним ресурсам. Насправді для зв’язку зі зловмисниками використовують лише окремі адреси. Через це системам кіберзахисту складніше визначити, з якими саме серверами взаємодіє заражений комп’ютер.

Як захиститися від фальшивих листів про борги за світло

У Держспецзв’язку закликають уважно перевіряти електронні повідомлення, особливо якщо вони містять вимоги терміново сплатити заборгованість.

Щоб не стати жертвою кібератаки, фахівці рекомендують:

Не переходити за підозрілими посиланнями в електронних листах.

Не завантажувати невідомі архіви та виконувані файли.

Не вводити паролі для розпакування файлів із сумнівних джерел.

Перевіряти інформацію про борги лише через офіційні застосунки або сайти постачальників електроенергії.

Звертати увагу на адресу відправника, навіть якщо лист оформлений від імені відомої компанії. Якщо підозрілий файл уже відкрили або запустили, варто негайно повідомити відповідальних за кібербезпеку фахівців установи. Читайте також Ворог застосовує ШІ для кібератак на Україну: заява Мінцифри

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