На території Білорусі продовжують періодично функціонувати ретранслятори, які забезпечують зв’язок для російських ударних та розвідувальних безпілотників. Ворог використовує ці технічні засоби для того, щоб коригувати маршрути дронів у напрямку західних областей України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Як працюють ретранслятори у Білорусі під час атак РФ

За словами речника ДПСУ, складники Сил оборони України, які володіють відповідними технічними можливостями, систематично фіксують відновлення роботи ретрансляторів на території Білорусі.

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— На жаль, вони працюють. Фактично періодично викриваються сигнали, які йдуть із території Білорусі, які дозволяють російським дронам спокійніше рухатися в бік наших західних областей, — зауважив Демченко.

Він наголосив, що обладнання не функціонує цілодобово, а вмикається локально та періодично.

За його словами, ретранслятори поновлюють роботу на певний час у різних точках вздовж прикордонної смуги.

Як стверджує речник Держприкордонслужби, активізація обладнання спостерігається під час масштабних запусків російських дронів по території України.

На думку Демченка, російська армія навмисно прокладає траєкторії польоту безпілотників вздовж лінії державного кордону з Білоруссю.

Демченко наголосив, що Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію на північному кордоні та фіксувати всі факти технічного сприяння російській агресії з боку Білорусі.

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