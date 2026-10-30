В Україні триває загальна мобілізація. Це означає, що наші Збройні сили оперативно поповнюють лави придатними до військової служби українцями.

Для цього видаються повістки, яких буває кілька видів. Одна з таких – повістка на прибуття на призовну дільницю. Ще її часто називають повісткою на відправку. Що означає повістка на відправку – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що означає повістка на відправку

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, повістка на відправку є документом встановленого зразка, сповіщенням особи стосовно призову на строкову військову службу, з пропозицією з’явитися за відповідною адресою у встановлені дату та час для відправлення на збірний пункт.

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Загалом виділяють чотири види повісток:

Повістка для уточнення даних. Згідно із законом, призовник повинен з’явитися до ТЦК та СП, щоб оновити свої дані. Наприклад, про місце перебування, стан здоров’я, склад сім’ї, місця роботи чи навчання тощо. Повістка для медкомісії. Коли людина має зробити медичне обстеження ВЛК (військово-лікарською комісією), після якого отримати висновок щодо придатності до військової служби. Повістка про призов на військову службу в ЗСУ. В ній ідеться про проходження строкової служби та про прибуття на призовний пункт. Повістка про мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки дають після проходження медичної комісії придатному до служби призовнику. Її називають мобілізаційним розпорядженням, бойовою повісткою та повісткою на відправку.

Що робити після отримання повістки на відправку

Така повістка зобов’язує громадянина з’явитися на призовний збірний пункт. Повістка на відправку – це не повістка-призов на строкову військову службу. Не з’явившись за нею, можете бути притягнутими до кримінальної відповідальності (карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років).

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