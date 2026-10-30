Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив розміри застав для трьох підозрюваних у справі Карфаген, серед яких – заступник керівника підрозділу Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, його спільниця Єлизавета Івахненко, відома під псевдонімом Муза, та їхня довірена особа.

Про це 30 жовтня повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

ВАКС зменшив розміри застав

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, суд продовжив усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

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Водночас ВАКС частково задовольнив клопотання адвокатів та переглянув суми застав:

Сергію Кропиві – зі 120 млн грн до 93 млн грн;

Єлизаветі Івахненко – з 20 млн грн до 15 млн грн;

довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

У разі внесення застави підозрювані матимуть низку процесуальних обов’язків, зокрема: прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не контактувати з визначеним судом колом осіб щодо обставин справи.

Також вони мають здати документи для виїзду за кордон та носити електронні браслети.

Що відомо про справу Карфаген

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора.

Фігуранти систематично отримували гроші за прикриття мережі шахрайських колцентрів. Також вони легалізували понад 42 млн грн шляхом купівлі нерухомості, коштовностей та розміщення грошей на рахунках родичів.

Серед підозрюваних – Сергій Кропива, якого слідство вважає керівником злочинної організації, та його співмешканка Єлизавета Івахненко. Ще одним учасником організації був адвокат, якого називають довіреною особою Кропиви.

На тлі скандалу навколо справи Карфаген генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення. 15 вересня Верховна Рада погодила звільнення. Водночас Кравченку наразі не повідомляли про підозру.

14 вересня після подання заяви про відставку Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

У відповідь НАБУ та САП заявили, що вважають цей крок продовженням системного тиску на незалежні антикорупційні органи. Увечері того ж дня в Офісі генерального прокурора спростували інформацію про наявність такої підозри.

Відомо, що ексгенпрокурор виїхав за кордон нібито у відрядження.

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