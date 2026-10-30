Сили оборони України 29 жовтня та вночі проти 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М у Курській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження Іскандера-М у Курській області: що відомо

За інформацією Генштабу, українські військові завдали удару по пусковій установці оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М поблизу міста Фатеж у Курській області РФ.

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На момент атаки установка перебувала в районі перевантаження балістичних ракет.

Окрім пускової установки Іскандер-М, українські військові атакували низку інших військових об’єктів противника.

За даними Генштабу, під удари потрапили:

Донецька область: склад боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Малоянисоль.

Харківська область: склад боєприпасів у районі Новоєгорівки.

Луганська область: склад боєприпасів поблизу Ганусівки.

Луганська область: склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська.

Луганська область: ремонтний підрозділ російських військ у районі Рубіжного.

Луганська область: ремонтно-відновлювальна база противника у районі Писарівки.

Таким чином, протягом 29–30 жовтня Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М та шість інших військових об’єктів російської армії.

У Генеральному штабі пояснили, що удари по пускових установках Іскандер-М спрямовані на зменшення можливостей Росії здійснювати балістичні атаки по Україні.

Водночас ураження складів боєприпасів обмежує забезпечення російських військ засобами ураження, а удари по ремонтних підрозділах ускладнюють відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт.

У Генштабі зазначили, що українські військові продовжуватимуть атакувати ключові військові об’єкти противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

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