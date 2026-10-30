Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М у Курській області РФ — Генштаб
Сили оборони України 29 жовтня та вночі проти 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М у Курській області Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження Іскандера-М у Курській області: що відомо
За інформацією Генштабу, українські військові завдали удару по пусковій установці оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М поблизу міста Фатеж у Курській області РФ.
На момент атаки установка перебувала в районі перевантаження балістичних ракет.
Окрім пускової установки Іскандер-М, українські військові атакували низку інших військових об’єктів противника.
За даними Генштабу, під удари потрапили:
- Донецька область: склад боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Малоянисоль.
- Харківська область: склад боєприпасів у районі Новоєгорівки.
- Луганська область: склад боєприпасів поблизу Ганусівки.
- Луганська область: склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська.
- Луганська область: ремонтний підрозділ російських військ у районі Рубіжного.
- Луганська область: ремонтно-відновлювальна база противника у районі Писарівки.
Таким чином, протягом 29–30 жовтня Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М та шість інших військових об’єктів російської армії.
У Генеральному штабі пояснили, що удари по пускових установках Іскандер-М спрямовані на зменшення можливостей Росії здійснювати балістичні атаки по Україні.
Водночас ураження складів боєприпасів обмежує забезпечення російських військ засобами ураження, а удари по ремонтних підрозділах ускладнюють відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт.
У Генштабі зазначили, що українські військові продовжуватимуть атакувати ключові військові об’єкти противника.
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