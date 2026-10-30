У Києві розглядають можливість відновлення поромного сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Водночас у столиці вже розпочали будівництво альтернативних мостових переправ, перші з яких планують відкрити на початку 2027 року.

Про це заявив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

У Києві планують відновити поромне сполучення через Дніпро

За словами Калашника, фахівці вже перевірили наявний у столиці річковий транспорт та визначили судна, які потенційно можна залучити до пасажирських перевезень.

Зараз дивляться

Наразі в Києві налічується близько 20 одиниць річкового транспорту, придатних для використання. Триває підготовка до можливого відновлення поромних переправ між берегами Дніпра.

Водночас міністр наголосив, що запуск таких перевезень залежатиме від безпекової ситуації та погодження з військовими.

Це пов’язано з тим, що акваторію Дніпра використовують військові підрозділи, зокрема для виявлення та знищення російських повітряних цілей.

Тому рішення про відновлення пасажирського річкового сполучення ухвалюватимуть лише після відповідних перевірок та узгодження з військовим командуванням.

Для покращення транспортного сполучення між лівим і правим берегами столиці вже запровадили низку додаткових заходів.

Зокрема, Укрзалізниця призначила 16 нових маршрутів, які мають полегшити пересування пасажирів між берегами Дніпра.

Крім того, у Києві розширили автобусну маршрутну мережу та збільшили кількість транспорту на лініях.

Також відновлено рух Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег.

Будівництво нових переправ у Києві: коли запрацюють перші мости

Калашник повідомив, що протягом останнього місяця російські війська систематично атакують мостову інфраструктуру України, намагаючись ускладнити транспортне сполучення та порушити логістичні маршрути.

Зокрема, масованих ударів по транспортній інфраструктурі зазнали Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків.

У відповідь на ці загрози уряд затвердив проєкт прискореного будівництва альтернативних мостових переправ через українські річки, зокрема Дніпро.

Загалом передбачено спорудження 21 такої переправи. У Києві відповідні роботи вже стартували.

За словами міністра, перші нові мости планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.

Організацію та реалізацію цих робіт забезпечуватимуть на рівні центральної влади.

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